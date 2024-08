Börse Frankfurt: So steht der DAX aktuell

Der DAX notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,90 Prozent auf 18 341,89 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,770 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,411 Prozent leichter bei 18 432,50 Punkten, nach 18 508,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 264,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 440,92 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,08 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, den Stand von 18 290,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, lag der DAX bei 17 932,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, stand der DAX noch bei 16 240,40 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,38 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 6,23 Prozent auf 278,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,01 Prozent auf 29,55 EUR), Zalando (+ 3,25 Prozent auf 24,48 EUR), Merck (+ 1,51 Prozent auf 168,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,67 Prozent auf 507,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,12 Prozent auf 39,55 EUR), BMW (-2,84 Prozent auf 83,38 EUR), Daimler Truck (-2,69 Prozent auf 34,78 EUR), Commerzbank (-2,39 Prozent auf 14,73 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,37 Prozent auf 59,71 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 992 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 223,991 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,51 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at