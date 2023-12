Börse Frankfurt: So steht der DAX mittags

Am Donnerstag steigt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 16 885,28 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,686 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,09 Prozent auf 16 948,79 Punkte an der Kurstafel, nach 16 766,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 855,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 003,28 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,744 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 614,43 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Wert von 15 805,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, stand der DAX bei 14 460,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 20,02 Prozent nach oben. Bei 17 003,28 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 8,51 Prozent auf 22,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 8,09 Prozent auf 28,58 EUR), Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 11,10 EUR), Sartorius vz (+ 4,73 Prozent auf 332,40 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 4,65 Prozent auf 48,65 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-3,67 Prozent auf 220,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,66 Prozent auf 21,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 389,10 EUR), Commerzbank (-1,66 Prozent auf 10,68 EUR) und SAP SE (-1,64 Prozent auf 144,10 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 299 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 172,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

