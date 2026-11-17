So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag.

Um 12:24 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 26 404,00 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 477,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 299,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 475,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 26 302,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 457,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,48 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 1,61 Prozent auf 28,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR) und Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 16,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 748,80 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Scout24 (-1,76 Prozent auf 89,25 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 965 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at