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LUS-DAX im Blick 09.04.2026 15:59:08

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,20 Prozent tiefer bei 23 702,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 001,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 692,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 785,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der LUS-DAX noch bei 21 463,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,52 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,15 Prozent auf 53,33 EUR), Brenntag SE (+ 1,84 Prozent auf 58,60 EUR), Zalando (+ 1,14 Prozent auf 22,11 EUR), RWE (+ 0,82 Prozent auf 58,86 EUR) und EON SE (+ 0,76 Prozent auf 19,76 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,11 Prozent auf 52,70 EUR), Airbus SE (-3,00 Prozent auf 170,16 EUR), Rheinmetall (-2,76 Prozent auf 1 534,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 88,24 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 186 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 169,552 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Rheinmetall AG 1 545,00 -0,04% Rheinmetall AG
RWE AG St. 59,02 0,00% RWE AG St.
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