Börse Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,40 Prozent stärker bei 30 293,23 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 334,650 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,205 Prozent stärker bei 29 937,42 Punkten in den Handel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 922,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 333,50 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der MDAX auf 31 031,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 965,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der MDAX 30 291,98 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,22 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 5,38 Prozent auf 5,68 EUR), Siltronic (+ 4,91 Prozent auf 58,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,65 Prozent auf 51,95 EUR), DEUTZ (+ 4,15 Prozent auf 10,05 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,12 Prozent auf 23,26 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen K+S (-2,00 Prozent auf 12,74 EUR), United Internet (-1,41 Prozent auf 23,70 EUR), Ströer SE (-1,38 Prozent auf 37,08 EUR), freenet (-0,87 Prozent auf 22,76 EUR) und Nemetschek SE (-0,26 Prozent auf 75,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 362 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at