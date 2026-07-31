Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,21 Prozent auf 18 500,27 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,309 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,505 Prozent auf 18 555,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 462,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 624,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 499,02 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 1,01 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der SDAX noch bei 18 045,58 Punkten. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 17 911,06 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 541,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Basler (+ 5,11 Prozent auf 25,70 EUR), SFC Energy (+ 3,53 Prozent auf 20,25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,52 Prozent auf 14,70 EUR), Vincorion (+ 3,45 Prozent auf 19,20 EUR) und SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 56,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HelloFresh (-4,38 Prozent auf 3,47 EUR), CANCOM SE (-1,82 Prozent auf 24,30 EUR), Wacker Neuson SE (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), grenke (-1,67 Prozent auf 11,80 EUR) und tonies (-1,62 Prozent auf 12,18 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 464 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Springer Nature-Aktie mit 3,739 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie hat mit 2,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at