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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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SDAX-Performance 28.10.2026 15:58:38

Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Der SDAX gewinnt am Nachmittag an Wert.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent auf 18 471,51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,211 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 18 397,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 522,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 333,72 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der SDAX bei 18 248,52 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 18 352,55 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 17 024,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,43 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Befesa (+ 9,47 Prozent auf 36,40 EUR), OHB SE (+ 7,02 Prozent auf 251,50 EUR), PVA TePla (+ 4,35 Prozent auf 30,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,16 Prozent auf 13,53 EUR) und Dürr (+ 3,10 Prozent auf 16,62 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,19 Prozent auf 29,28 EUR), Energiekontor (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,58 Prozent auf 71,80 EUR), JOST Werke (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR) und tonies (-2,32 Prozent auf 13,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 556 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,95 1,05% 1&1 AG
Befesa 36,95 5,57% Befesa
Dürr AG 16,64 0,85% Dürr AG
Eckert & Ziegler 13,20 -1,49% Eckert & Ziegler
Energiekontor AG 22,80 0,22% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,91 -1,62% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 72,20 0,56% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,02 -0,74% HAMBORNER REIT
JOST Werke AG 57,80 0,17% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,80 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,00 -4,59% Mutares
OHB SE 243,50 -5,25% OHB SE
PVA TePla AG 32,16 4,08% PVA TePla AG
tonies 13,48 1,20% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,56 -1,86% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 420,41 -0,01%

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