CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Kursentwicklung
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13.05.2026 15:59:00
Börse Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag
Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 18 098,76 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,839 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,675 Prozent höher bei 18 219,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 097,33 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 338,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 065,76 Punkten erreichte.
SDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 270,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der SDAX auf 17 840,08 Punkte taxiert. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16 687,52 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,53 Prozent auf 36,96 EUR), pbb (+ 10,20 Prozent auf 3,52 EUR), SFC Energy (+ 6,28 Prozent auf 20,30 EUR), JOST Werke (+ 5,77 Prozent auf 55,00 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 5,60 Prozent auf 73,55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SMA Solar (-13,52 Prozent auf 52,15 EUR), EVOTEC SE (-10,87 Prozent auf 4,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (-10,52 Prozent auf 25,70 EUR), CANCOM SE (-4,88 Prozent auf 24,35 EUR) und adesso SE (-3,37 Prozent auf 54,50 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 868 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Ottobock-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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