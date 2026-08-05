United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Performance
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05.08.2026 15:58:50
Börse Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag
Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,30 Prozent auf 3 970,00 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 543,799 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,181 Prozent auf 3 989,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 981,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 994,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 955,77 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,89 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 804,95 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 3 800,45 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,54 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,79 Prozent auf 147,20 EUR), SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR), HENSOLDT (+ 2,56 Prozent auf 89,68 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,20 EUR) und QIAGEN (+ 1,30 Prozent auf 36,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), United Internet (-2,56 Prozent auf 22,84 EUR), Nordex (-2,23 Prozent auf 38,66 EUR), Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,50 EUR) und Kontron (-1,17 Prozent auf 20,36 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 888 628 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 190,027 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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