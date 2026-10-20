Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursverlauf
|
20.10.2026 12:26:53
Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
Am Dienstag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,81 Prozent auf 3 978,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569,223 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 4 007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 010,90 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 014,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 967,81 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 948,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 771,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 756,03 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Sartorius vz (+ 1,08 Prozent auf 263,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 201,35 EUR) und Kontron (+ 0,60 Prozent auf 20,14 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 802 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 229,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
20.10.26
|XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,42
|-3,38%
|ATOSS Software AG
|93,00
|2,42%
|Deutsche Telekom AG
|25,73
|0,82%
|freenet AG
|22,70
|-0,35%
|Kontron
|20,42
|2,20%
|QIAGEN N.V.
|43,49
|5,28%
|SAP SE
|202,70
|0,72%
|Sartorius AG Vz.
|263,80
|1,62%
|Siltronic AG
|64,25
|-2,95%
|SMA Solar AG
|51,75
|-7,09%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|54,25
|-2,52%
|TeamViewer
|7,07
|1,29%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,00
|-6,32%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 012,39
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.