Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone

So bewegt sich der TecDAX heute.

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,81 Prozent auf 3 978,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569,223 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 4 007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 010,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 014,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 967,81 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 948,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 771,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 756,03 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Sartorius vz (+ 1,08 Prozent auf 263,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 201,35 EUR) und Kontron (+ 0,60 Prozent auf 20,14 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 802 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 229,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at