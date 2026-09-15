Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag freundlich

Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,46 Prozent höher bei 3 979,03 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 555,736 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,075 Prozent auf 3 957,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 927,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 981,53 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 998,22 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 580,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,79 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,91 Prozent auf 236,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,42 Prozent auf 135,20 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 38,72 EUR), Infineon (+ 1,18 Prozent auf 54,68 EUR) und freenet (+ 1,04 Prozent auf 25,28 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-2,89 Prozent auf 53,70 EUR), EVOTEC SE (-2,24 Prozent auf 2,80 EUR), SMA Solar (-1,99 Prozent auf 56,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,23 Prozent auf 30,60 EUR) und ATOSS Software (-1,21 Prozent auf 89,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 382 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at