AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index-Performance im Blick
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15.05.2026 15:58:43
Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag schwächer
Am Freitag geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,73 Prozent auf 3 790,34 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 510,579 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,453 Prozent auf 3 839,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 856,96 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 768,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 840,49 Zähler.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,234 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 3 602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 655,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 819,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,58 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 4,45 Prozent auf 26,30 EUR), SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 145,18 EUR), Nemetschek SE (+ 1,36 Prozent auf 59,55 EUR), ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR) und TeamViewer (+ 1,23 Prozent auf 5,37 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-7,63 Prozent auf 51,06 EUR), Siltronic (-6,97 Prozent auf 87,45 EUR), Infineon (-5,48 Prozent auf 64,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,01 Prozent auf 89,20 EUR) und Nagarro SE (-4,28 Prozent auf 41,64 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 632 067 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 159,091 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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