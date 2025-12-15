Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
15.12.2025 12:27:09
Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 3 560,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 556,248 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 3 559,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 552,44 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 539,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 561,89 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 3 534,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 580,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 521,26 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 3,60 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,74 EUR), freenet (+ 1,48 Prozent auf 28,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,75 Prozent auf 93,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,74 Prozent auf 16,99 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil PNE (-2,83 Prozent auf 9,95 EUR), Elmos Semiconductor (-2,44 Prozent auf 91,80 EUR), HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 71,45 EUR), 1&1 (-0,85 Prozent auf 23,20 EUR) und Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 809 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 237,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

