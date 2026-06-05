Börse Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel mit deutlichen Verlusten

An der Börse in Frankfurt überwogen am Abend deutlich die Verkäufer.

Am Freitag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 3,11 Prozent leichter bei 4 077,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,238 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,359 Prozent auf 4 193,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 208,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 076,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 193,68 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,66 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 3 804,95 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 3 663,37 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 3 955,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,51 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 54,70 EUR), IONOS (+ 2,06 Prozent auf 30,78 EUR), freenet (+ 1,54 Prozent auf 25,04 EUR), Drägerwerk (+ 0,77 Prozent auf 91,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,55 Prozent auf 34,84 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Siltronic (-8,88 Prozent auf 91,30 EUR), Sartorius vz (-5,24 Prozent auf 236,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 90,00 EUR) und AIXTRON SE (-4,81 Prozent auf 54,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 8 244 744 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 182,068 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at