SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Kursentwicklung
|
13.10.2026 17:58:50
Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Am Dienstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 986,30 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557,778 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent höher bei 4 004,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 993,16 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 970,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 012,43 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 980,48 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 684,68 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,99 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,98 Prozent auf 26,82 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR) und SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und Siltronic (-2,39 Prozent auf 73,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,983 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,19 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
13.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,95
|-2,21%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|1,65%
|Elmos Semiconductor
|132,20
|-5,44%
|freenet AG
|22,32
|2,39%
|IONOS
|34,14
|2,71%
|Nemetschek SE
|71,55
|2,43%
|PVA TePla AG
|30,42
|-2,56%
|SAP SE
|196,48
|0,78%
|Siltronic AG
|73,55
|-2,06%
|SMA Solar AG
|62,60
|5,21%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|62,00
|-3,28%
|TeamViewer
|6,94
|0,07%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,64
|1,83%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 988,80
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.