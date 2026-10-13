Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Heute legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 986,30 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557,778 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent höher bei 4 004,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 993,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 970,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 012,43 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 980,48 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 684,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,99 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,98 Prozent auf 26,82 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR) und SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und Siltronic (-2,39 Prozent auf 73,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,983 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,19 Prozent.

Redaktion finanzen.at