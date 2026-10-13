SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursentwicklung 13.10.2026 17:58:50

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Heute legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 986,30 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557,778 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent höher bei 4 004,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 993,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 970,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 012,43 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 980,48 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 684,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,99 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,98 Prozent auf 26,82 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR) und SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und Siltronic (-2,39 Prozent auf 73,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,983 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,19 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,95 -2,21% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 132,20 -5,44% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,32 2,39% freenet AG
IONOS 34,14 2,71% IONOS
Nemetschek SE 71,55 2,43% Nemetschek SE
PVA TePla AG 30,42 -2,56% PVA TePla AG
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siltronic AG 73,55 -2,06% Siltronic AG
SMA Solar AG 62,60 5,21% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 62,00 -3,28% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,94 0,07% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,64 1,83% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 988,80 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen