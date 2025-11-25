IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

Index-Performance 25.11.2025 17:58:41

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Plus

Der TecDAX verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,00 Prozent stärker bei 3 494,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545,024 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,192 Prozent fester bei 3 466,33 Punkten in den Handel, nach 3 459,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 503,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 453,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 727,54 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 3 768,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 405,17 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1,68 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,05 Prozent auf 243,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 5,51 EUR), Bechtle (+ 2,84) Prozent auf 39,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,44 Prozent auf 46,10 EUR) und Siltronic (+ 2,27 Prozent auf 44,12 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-3,84 Prozent auf 31,56 EUR), PNE (-3,19 Prozent auf 9,72 EUR), IONOS (-1,97 Prozent auf 27,40 EUR), Nagarro SE (-1,81 Prozent auf 70,45 EUR) und SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4 752 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

