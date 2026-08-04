Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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TecDAX-Kursentwicklung 04.08.2026 09:28:33

Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Der TecDAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,64 Prozent höher bei 3 977,19 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 525,120 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,005 Prozent tiefer bei 3 951,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 952,05 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 949,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 985,20 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 899,62 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 3 707,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der TecDAX noch bei 3 772,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,74 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,55 Prozent auf 28,92 EUR), AIXTRON SE (+ 3,52 Prozent auf 38,80 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 63,61 EUR), JENOPTIK (+ 3,30 Prozent auf 38,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,07 Prozent auf 77,10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-3,09 Prozent auf 144,40 EUR), Nemetschek SE (-1,28 Prozent auf 57,80 EUR), TeamViewer (-1,10 Prozent auf 6,30 EUR), Siemens Healthineers (-0,66 Prozent auf 38,85 EUR) und SAP SE (-0,66 Prozent auf 163,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 241 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 181,994 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,39 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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