Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 3 046,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 429,613 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 3 040,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 043,73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 033,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 046,75 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 3 096,99 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 3 124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, betrug der TecDAX-Kurs 2 691,14 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 4,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,68 Prozent auf 87,00 EUR), United Internet (+ 2,41 Prozent auf 21,26 EUR), HENSOLDT (+ 1,69 Prozent auf 27,74 EUR), SMA Solar (+ 1,31 Prozent auf 65,85 EUR) und QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 38,54 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ADTRAN (-1,52 Prozent auf 7,80 USD), Energiekontor (-0,94 Prozent auf 73,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,91 Prozent auf 80,42 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 32,65 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,52 Prozent auf 1,71 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 236 264 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

