Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,88 Prozent höher bei 3 887,13 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 512,937 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent höher bei 3 872,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 867,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 888,98 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,140 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 4 180,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, stand der TecDAX noch bei 3 484,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 847,03 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 6,07 Prozent auf 86,45 EUR), Nemetschek SE (+ 2,64 Prozent auf 54,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,54 Prozent auf 5,13 EUR), AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 53,76 EUR) und HENSOLDT (+ 1,98 Prozent auf 69,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-2,30 Prozent auf 61,50 EUR), Ottobock (-1,38 Prozent auf 50,10 EUR), United Internet (-0,43 Prozent auf 22,90 EUR), TeamViewer (-0,33 Prozent auf 4,89 EUR) und Siemens Healthineers (-0,29 Prozent auf 34,10 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 644 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 159,535 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,90 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at