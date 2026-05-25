Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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TecDAX-Marktbericht 25.05.2026 17:58:01

Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der TecDAX schlussendlich.

Zum Handelsschluss stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1,46 Prozent auf 4 095,09 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 552,509 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,577 Prozent höher bei 4 059,39 Punkten in den Handel, nach 4 036,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 041,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 101,25 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 749,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 3 773,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,99 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 101,25 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,46 Prozent auf 15,39 EUR), Nemetschek SE (+ 2,29 Prozent auf 64,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,16 Prozent auf 92,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,80 Prozent auf 35,12 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 5,04 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), Nordex (-1,44 Prozent auf 42,50 EUR), CANCOM SE (-1,28 Prozent auf 26,95 EUR) und IONOS (-1,27 Prozent auf 27,92 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 253 312 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 177,211 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,86 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,50 -2,39% 1&1 AG
CANCOM SE 26,85 -0,74% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 15,26 2,48% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 188,60 0,86% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,06 -2,32% EVOTEC SE
freenet AG 25,80 0,39% freenet AG
Infineon AG 76,55 4,82% Infineon AG
IONOS 27,94 -1,13% IONOS
Nemetschek SE 64,65 2,21% Nemetschek SE
Nordex AG 42,52 -0,42% Nordex AG
SAP SE 154,40 2,01% SAP SE
Siemens Healthineers AG 35,00 1,39% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 92,15 2,67% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,73 0,70% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 095,09 1,46%

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