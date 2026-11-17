TecDAX
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17.11.2026 12:26:25
Börse Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach
Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,82 Prozent leichter bei 4 034,77 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent leichter bei 4 054,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.
Bei 4 054,56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 020,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 015,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 093,24 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 3 476,71 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Sartorius vz (+ 0,48 Prozent auf 292,40 EUR), freenet (+ 0,41 Prozent auf 24,60 EUR), Bechtle (+ 0,37 Prozent auf 32,44 EUR) und Drägerwerk (+ 0,18 Prozent auf 111,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 2,81 EUR), OHB SE (-3,31 Prozent auf 169,40 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 35,94 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 38,05 EUR) und HENSOLDT (-2,99 Prozent auf 78,64 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 184 202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,36
|0,68%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|111,00
|-0,36%
|EVOTEC SE
|2,75
|-5,56%
|freenet AG
|24,26
|-1,14%
|HENSOLDT
|79,10
|-1,79%
|IONOS
|34,86
|-5,94%
|OHB SE
|171,00
|-2,06%
|Ottobock
|38,30
|-1,42%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Sartorius AG Vz.
|290,70
|0,28%
|TeamViewer
|4,69
|-1,10%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,12
|-0,34%
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