Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,82 Prozent leichter bei 4 034,77 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent leichter bei 4 054,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.

Bei 4 054,56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 020,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 015,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 093,24 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 3 476,71 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Sartorius vz (+ 0,48 Prozent auf 292,40 EUR), freenet (+ 0,41 Prozent auf 24,60 EUR), Bechtle (+ 0,37 Prozent auf 32,44 EUR) und Drägerwerk (+ 0,18 Prozent auf 111,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 2,81 EUR), OHB SE (-3,31 Prozent auf 169,40 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 35,94 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 38,05 EUR) und HENSOLDT (-2,99 Prozent auf 78,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 184 202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at