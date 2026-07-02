Börse Frankfurt: TecDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent tiefer bei 3 859,09 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 510,197 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,193 Prozent tiefer bei 3 881,67 Punkten, nach 3 889,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 886,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 844,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,582 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Wert von 4 236,21 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 3 467,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 861,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,11 Prozent auf 74,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,76 Prozent auf 24,96 EUR), freenet (+ 1,87 Prozent auf 22,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,82 Prozent auf 30,28 EUR) und United Internet (+ 1,38 Prozent auf 23,52 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil PVA TePla (-7,00 Prozent auf 40,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,76 Prozent auf 85,45 EUR), AIXTRON SE (-5,56 Prozent auf 48,73 EUR), JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 43,72 EUR) und SMA Solar (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 248 477 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 156,452 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at