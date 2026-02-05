Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Mit dem TecDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent höher bei 3 621,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 528,820 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 3 631,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 613,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 636,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 583,59 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,946 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 3 701,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 561,97 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 770,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,068 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 4,09 Prozent auf 50,65 EUR), ATOSS Software (+ 2,82 Prozent auf 87,40 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,22 Prozent auf 15,19 EUR) und SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nagarro SE (-4,69 Prozent auf 62,95 EUR), EVOTEC SE (-3,88 Prozent auf 6,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,63 Prozent auf 45,16 EUR), Nordex (-2,60 Prozent auf 32,92 EUR) und Bechtle (-1,87 Prozent auf 42,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 341 599 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 190,144 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

