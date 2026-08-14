QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Marktbericht
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14.08.2026 17:58:56
Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu
Zum Handelsende notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent fester bei 4 106,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,980 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 066,97 Zählern und damit 0,095 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 063,12 Punkte).
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 066,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 146,89 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,604 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der TecDAX 3 847,39 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 856,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 771,54 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,31 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 8,43 Prozent auf 61,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 32,28 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 6,81 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR) und CANCOM SE (+ 3,49 Prozent auf 22,25 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-2,87 Prozent auf 3,45 EUR), PVA TePla (-1,65 Prozent auf 31,00 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,27 EUR), Infineon (-1,23 Prozent auf 61,73 EUR) und QIAGEN (-0,98 Prozent auf 37,29 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 612 397 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 203,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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