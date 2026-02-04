Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Letztendlich gewann der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent auf 3 614,06 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 539,891 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 3 608,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 605,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 640,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 558,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,729 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 624,29 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 3 610,86 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 3 726,10 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,282 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 558,78 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), TeamViewer (+ 3,30 Prozent auf 5,63 EUR), freenet (+ 2,84 Prozent auf 31,82 EUR), Siltronic (+ 1,76 Prozent auf 48,66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,54 Prozent auf 42,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-5,56 Prozent auf 85,00 EUR), SMA Solar (-4,52 Prozent auf 34,20 EUR), Sartorius vz (-3,68 Prozent auf 243,60 EUR), HENSOLDT (-3,60 Prozent auf 77,55 EUR) und Nordex (-3,21 Prozent auf 33,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 12 718 241 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 199,367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

