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TecDAX-Performance im Blick 18.05.2026 17:59:22

Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Letztendlich gewann der TecDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent auf 3 856,15 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 518,865 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,541 Prozent auf 3 775,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 897,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 773,27 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 3 765,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3 721,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 3 842,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. Bei 3 897,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 7,19 Prozent auf 67,85 EUR), Drägerwerk (+ 6,29 Prozent auf 86,20 EUR), Sartorius vz (+ 5,47 Prozent auf 216,10 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 47,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-6,66 Prozent auf 40,64 EUR), AIXTRON SE (-3,12 Prozent auf 50,36 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 60,10 EUR), JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 43,40 EUR) und Kontron (-1,13 Prozent auf 22,74 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 084 581 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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