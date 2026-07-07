HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX im Fokus
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07.07.2026 12:27:05
Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Minus
Am Dienstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 3 878,50 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 520,112 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,712 Prozent höher bei 3 940,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 912,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 872,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 941,90 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 4 074,14 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 3 425,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 897,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,01 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 143,46 EUR), ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 73,90 EUR), Nemetschek SE (+ 1,98 Prozent auf 59,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,40 Prozent auf 81,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 25,78 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,29 Prozent auf 78,45 EUR), JENOPTIK (-9,25 Prozent auf 39,64 EUR), Siltronic (-8,17 Prozent auf 84,25 EUR), AIXTRON SE (-7,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Infineon (-6,02 Prozent auf 72,56 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 472 698 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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