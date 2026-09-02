SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
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02.09.2026 12:26:53
Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochmittag im Minus
Am Mittwoch gibt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,00 Prozent auf 3 984,55 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 572,448 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 4 014,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 980,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 018,28 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der TecDAX auf 3 827,49 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der TecDAX bei 4 236,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 634,34 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,94 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,46 Prozent auf 3,20 EUR), CANCOM SE (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR), AIXTRON SE (+ 0,31 Prozent auf 35,12 EUR), QIAGEN (+ 0,12 Prozent auf 37,40 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,22 Prozent auf 29,94 EUR), SMA Solar (-3,29 Prozent auf 55,80 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 6,85 EUR), Kontron (-2,72 Prozent auf 21,46 EUR) und Nemetschek SE (-2,28 Prozent auf 66,35 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 224 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 220,337 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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