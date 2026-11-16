TecDAX
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|TecDAX-Kursentwicklung
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16.11.2026 12:26:54
Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Zuschlägen
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 4 081,35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 582,464 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 081,04 Zählern und damit 0,126 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 075,90 Punkte).
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4 072,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 088,18 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der TecDAX 4 015,21 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 534,64 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,61 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 7,34 Prozent auf 48,58 EUR), HENSOLDT (+ 3,03 Prozent auf 82,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,69 Prozent auf 24,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,49 Prozent auf 64,55 EUR) und Drägerwerk (+ 1,43 Prozent auf 113,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Bechtle (-3,72 Prozent auf 32,60 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 37,14 EUR), United Internet (-1,43 Prozent auf 24,86 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 54,35 EUR) und Infineon (-0,92 Prozent auf 49,42 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 423 954 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,984 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,30
|-5,06%
|Deutsche Telekom AG
|27,00
|2,16%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|113,60
|1,61%
|freenet AG
|24,36
|-0,41%
|HENSOLDT
|83,28
|4,49%
|Infineon AG
|48,96
|-2,91%
|IONOS
|36,96
|-1,28%
|Nemetschek SE
|64,80
|1,49%
|SAP SE
|213,95
|0,52%
|Siltronic AG
|53,65
|-2,10%
|SMA Solar AG
|47,96
|6,15%
|TeamViewer
|4,86
|-0,21%
|United Internet AG
|24,98
|-0,48%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,86
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
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