Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 3 444,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 510,107 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,566 Prozent tiefer bei 3 457,82 Punkten, nach 3 477,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 458,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 399,95 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 754,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 586,84 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der TecDAX noch bei 3 727,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4,97 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,42 Prozent auf 43,42 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,29 Prozent auf 14,92 EUR), CANCOM SE (+ 5,10 Prozent auf 22,65 EUR), ATOSS Software (+ 1,85 Prozent auf 77,10 EUR) und QIAGEN (+ 0,92 Prozent auf 35,26 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Kontron (-12,12 Prozent auf 18,28 EUR), AIXTRON SE (-4,40 Prozent auf 34,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,47 Prozent auf 57,10 EUR), Elmos Semiconductor (-3,39 Prozent auf 148,00 EUR) und HENSOLDT (-2,92 Prozent auf 71,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 324 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 171,514 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at