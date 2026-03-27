Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus

Am Freitag fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,16 Prozent auf 3 349,30 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 512,831 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3 415,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 423,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 422,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 348,17 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,114 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 3 586,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der TecDAX auf 3 695,98 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 7,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 5,77 Prozent auf 18,88 EUR), CANCOM SE (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR), Nagarro SE (+ 0,54 Prozent auf 44,28 EUR) und IONOS (+ 0,41 Prozent auf 24,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,91 Prozent auf 51,65 EUR), AIXTRON SE (-7,45 Prozent auf 32,82 EUR), JENOPTIK (-6,42 Prozent auf 26,82 EUR), Elmos Semiconductor (-5,49 Prozent auf 141,20 EUR) und Infineon (-5,04 Prozent auf 36,93 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 617 029 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 168,875 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at