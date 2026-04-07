SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
|
07.04.2026 12:27:04
Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent stärker bei 3 493,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,726 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 3 465,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 449,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 500,83 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 3 607,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 795,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 212,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,62 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,55 Prozent auf 52,90 EUR), Siltronic (+ 2,82 Prozent auf 54,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,54 Prozent auf 92,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,17 Prozent auf 25,38 EUR) und freenet (+ 1,79 Prozent auf 27,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 80,48 EUR), Ottobock (-2,31 Prozent auf 52,80 EUR), Nordex (-1,62 Prozent auf 44,84 EUR), SMA Solar (-1,13 Prozent auf 47,26 EUR) und QIAGEN (-0,89 Prozent auf 35,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 468 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ottobock
|
12:27
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.04.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy (EQS Group)
|
01.04.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf (EQS Group)
|
31.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)