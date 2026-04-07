Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent stärker bei 3 493,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,726 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 3 465,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 449,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 500,83 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 3 607,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 795,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 212,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,62 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,55 Prozent auf 52,90 EUR), Siltronic (+ 2,82 Prozent auf 54,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,54 Prozent auf 92,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,17 Prozent auf 25,38 EUR) und freenet (+ 1,79 Prozent auf 27,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 80,48 EUR), Ottobock (-2,31 Prozent auf 52,80 EUR), Nordex (-1,62 Prozent auf 44,84 EUR), SMA Solar (-1,13 Prozent auf 47,26 EUR) und QIAGEN (-0,89 Prozent auf 35,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 468 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at