Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 1,14 Prozent auf 4 064,84 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 567,224 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,735 Prozent stärker bei 4 048,63 Punkten, nach 4 019,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 067,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 040,77 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,476 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 808,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der TecDAX noch bei 4 067,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 747,48 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,16 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,44 Prozent auf 74,35 EUR), AIXTRON SE (+ 3,97 Prozent auf 38,23 EUR), Infineon (+ 3,86 Prozent auf 57,32 EUR), Nemetschek SE (+ 3,31 Prozent auf 67,15 EUR) und JENOPTIK (+ 3,21 Prozent auf 40,48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,10 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), freenet (-0,99 Prozent auf 24,12 EUR) und Siemens Healthineers (-0,97 Prozent auf 38,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 740 784 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,058 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at