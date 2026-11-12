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TecDAX-Marktbericht 12.11.2026 15:58:51

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der TecDAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent leichter bei 4 090,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 574,270 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,339 Prozent fester bei 4 122,07 Punkten, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 082,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 122,99 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,99 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 3 993,16 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 4 067,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 575,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 49,86 EUR), PVA TePla (+ 3,03 Prozent auf 27,18 EUR), freenet (+ 2,77 Prozent auf 24,46 EUR) und United Internet (+ 2,37 Prozent auf 25,06 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), OHB SE (-8,18 Prozent auf 194,20 EUR), TeamViewer (-3,67 Prozent auf 4,83 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 79,74 EUR) und Sartorius vz (-3,26 Prozent auf 285,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 885 849 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,032 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
freenet AG 24,46 0,16% freenet AG
HENSOLDT 79,70 1,09% HENSOLDT
OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
Ottobock 40,10 -1,11% Ottobock
PVA TePla AG 25,46 -6,33% PVA TePla AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Sartorius AG Vz. 289,90 1,43% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 45,18 -7,61% SMA Solar AG
TeamViewer 4,87 1,12% TeamViewer
United Internet AG 25,10 1,87% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,82 -7,82% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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