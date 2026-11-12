TecDAX
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|TecDAX-Marktbericht
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12.11.2026 15:58:51
Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer
Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent leichter bei 4 090,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 574,270 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,339 Prozent fester bei 4 122,07 Punkten, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 082,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 122,99 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,99 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 3 993,16 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 4 067,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 575,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 49,86 EUR), PVA TePla (+ 3,03 Prozent auf 27,18 EUR), freenet (+ 2,77 Prozent auf 24,46 EUR) und United Internet (+ 2,37 Prozent auf 25,06 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), OHB SE (-8,18 Prozent auf 194,20 EUR), TeamViewer (-3,67 Prozent auf 4,83 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 79,74 EUR) und Sartorius vz (-3,26 Prozent auf 285,00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 885 849 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,032 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|HENSOLDT
|79,70
|1,09%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Sartorius AG Vz.
|289,90
|1,43%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|United Internet AG
|25,10
|1,87%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
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