EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Kursverlauf
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13.05.2026 12:27:00
Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,65 Prozent stärker bei 3 770,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 515,607 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 3 706,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 709,45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 770,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 702,38 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,288 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 509,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 655,33 Punkte. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 13.05.2025, mit 3 819,47 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 9,97 Prozent auf 43,02 EUR), AIXTRON SE (+ 8,13 Prozent auf 50,12 EUR), Infineon (+ 6,60 Prozent auf 61,98 EUR), Siltronic (+ 4,59 Prozent auf 93,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,98 Prozent auf 86,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-9,65 Prozent auf 4,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,12 Prozent auf 26,10 EUR), Nemetschek SE (-1,90 Prozent auf 59,25 EUR), CANCOM SE (-1,76 Prozent auf 25,15 EUR) und Bechtle (-1,69 Prozent auf 30,20 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 110 090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 168,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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