IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|XETRA-Handel im Blick
|
19.10.2026 15:58:48
Börse Frankfurt: TecDAX sackt am Montagnachmittag ab
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 4 001,50 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 569,503 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,043 Prozent auf 4 013,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 015,21 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 996,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 027,61 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3 948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 770,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der TecDAX 3 656,37 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,41 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,43 Prozent auf 202,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 75,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 130,40 EUR), IONOS (+ 1,41 Prozent auf 34,52 EUR) und Drägerwerk (+ 1,25 Prozent auf 96,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-2,69 Prozent auf 56,10 EUR), Ottobock (-2,43 Prozent auf 52,30 EUR), Nordex (-1,89 Prozent auf 38,40 EUR), Kontron (-1,67 Prozent auf 20,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,60 Prozent auf 55,45 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 464 116 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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