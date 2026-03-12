Börse Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 3 576,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 548,427 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,300 Prozent auf 3 588,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 565,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 614,37 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,34 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 3 608,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der TecDAX 3 552,44 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 739,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,32 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,20 Prozent auf 58,30 EUR), Siltronic (+ 3,85 Prozent auf 54,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,60 EUR), Nemetschek SE (+ 2,31 Prozent auf 68,75 EUR) und 1&1 (+ 1,42 Prozent auf 25,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-3,41 Prozent auf 215,00 EUR), Infineon (-3,08 Prozent auf 40,27 EUR), Elmos Semiconductor (-2,40 Prozent auf 138,00 EUR), AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 32,28 EUR) und QIAGEN (-2,09 Prozent auf 35,39 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 020 138 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at