EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Kursentwicklung
|
21.10.2026 17:58:53
Börse Frankfurt: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain
Am Mittwoch ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,38 Prozent auf 4 067,81 Punkte nach oben. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 568,600 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 4 025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 078,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 008,65 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 4 011,52 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 3 777,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 789,96 Punkte taxiert.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,24 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 12,13 Prozent auf 40,30 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 7,47 EUR), OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 206,00 EUR), EVOTEC SE (+ 5,00 Prozent auf 2,86 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3,58 Prozent auf 13,32 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,34 Prozent auf 84,30 EUR), Ottobock (-1,37 Prozent auf 50,40 EUR), Sartorius vz (-1,36 Prozent auf 261,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR) und Siltronic (-0,23 Prozent auf 64,35 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 607 233 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 230,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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