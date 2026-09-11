Börse Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 3 929,40 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 557,666 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 3 940,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 940,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 928,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 941,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,44 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4 090,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 927,75 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Wert von 3 567,30 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1,19 Prozent auf 40,92 EUR), TeamViewer (+ 1,03 Prozent auf 6,35 EUR), Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR), Nordex (+ 0,92 Prozent auf 39,34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,71 Prozent auf 141,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-3,23 Prozent auf 33,00 EUR), United Internet (-2,73 Prozent auf 27,10 EUR), SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), AIXTRON SE (-1,38 Prozent auf 36,34 EUR) und Nemetschek SE (-1,12 Prozent auf 57,55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 222 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at