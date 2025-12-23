Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 3 595,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,374 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,017 Prozent tiefer bei 3 592,37 Punkten, nach 3 592,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 601,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 586,29 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 3 409,22 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 3 643,56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 3 427,73 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,61 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 3,15 Prozent auf 15,08 EUR), EVOTEC SE (+ 2,60 Prozent auf 5,36 EUR), Siltronic (+ 1,05 Prozent auf 46,38 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,99 Prozent auf 91,90 EUR) und United Internet (+ 0,60 Prozent auf 26,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-2,32 Prozent auf 32,90 EUR), CANCOM SE (-2,04 Prozent auf 26,45 EUR), JENOPTIK (-1,54 Prozent auf 19,17 EUR), Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 93,50 EUR) und ATOSS Software (-0,88 Prozent auf 113,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 129 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at