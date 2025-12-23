EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Marktbericht
|
23.12.2025 15:59:01
Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag
Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 3 595,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,374 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,017 Prozent tiefer bei 3 592,37 Punkten, nach 3 592,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 601,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 586,29 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 3 409,22 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 3 643,56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 3 427,73 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,61 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 3,15 Prozent auf 15,08 EUR), EVOTEC SE (+ 2,60 Prozent auf 5,36 EUR), Siltronic (+ 1,05 Prozent auf 46,38 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,99 Prozent auf 91,90 EUR) und United Internet (+ 0,60 Prozent auf 26,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-2,32 Prozent auf 32,90 EUR), CANCOM SE (-2,04 Prozent auf 26,45 EUR), JENOPTIK (-1,54 Prozent auf 19,17 EUR), Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 93,50 EUR) und ATOSS Software (-0,88 Prozent auf 113,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 129 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten
|
17:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:27