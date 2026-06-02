Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 2,38 Prozent stärker bei 4 279,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 566,473 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,431 Prozent auf 4 198,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 180,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 284,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 196,21 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 697,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 721,86 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 3 824,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 6,80 Prozent auf 85,81 EUR), Nemetschek SE (+ 4,61 Prozent auf 70,30 EUR), Siltronic (+ 4,43 Prozent auf 102,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,12 Prozent auf 181,80 EUR) und IONOS (+ 3,89 Prozent auf 31,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-1,32 Prozent auf 5,24 EUR), HENSOLDT (-1,03 Prozent auf 82,42 EUR), Eckert Ziegler (-0,93 Prozent auf 16,04 EUR), Nordex (-0,66 Prozent auf 42,24 EUR) und SMA Solar (-0,38 Prozent auf 64,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 161 118 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 181,275 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at