TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Kursverlauf
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20.03.2026 09:28:48
Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent fester bei 3 520,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 532,610 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 3 481,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 471,49 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 522,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 478,85 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 721,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 566,78 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 3 766,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,86 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 459,93 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 5,30 Prozent auf 135,00 EUR), Infineon (+ 5,18 Prozent auf 39,02 EUR), SMA Solar (+ 2,89) Prozent auf 37,78 EUR), AIXTRON SE (+ 2,48 Prozent auf 33,87 EUR) und CANCOM SE (+ 2,05 Prozent auf 22,35 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 48,90 EUR), TeamViewer (-0,90 Prozent auf 4,43 EUR), Ottobock (-0,49 Prozent auf 51,20 EUR), QIAGEN (-0,31 Prozent auf 35,15 EUR) und ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 81,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 306 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 186,809 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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