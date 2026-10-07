SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursentwicklung
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07.10.2026 15:58:43
Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,50 Prozent tiefer bei 4 037,69 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,602 Prozent tiefer bei 4 074,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 035,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 080,93 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,31 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 4 055,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 832,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 733,07 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,09 Prozent auf 31,50 EUR) und IONOS (+ 0,93 Prozent auf 32,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,51 Prozent auf 40,66 EUR), Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 906 869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 213,573 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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07.10.26
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|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
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Analysen zu SAP SE
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,54
|-0,32%
|Deutsche Telekom AG
|26,88
|-0,26%
|Eckert & Ziegler
|12,25
|1,41%
|Elmos Semiconductor
|150,40
|-3,09%
|freenet AG
|22,68
|-0,87%
|Infineon AG
|58,93
|-3,52%
|IONOS
|32,76
|0,80%
|JENOPTIK AG
|40,58
|-1,46%
|PVA TePla AG
|33,60
|-0,71%
|SAP SE
|189,38
|1,02%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|65,35
|-1,58%
|TeamViewer
|6,77
|1,50%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|24,56
|-2,23%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 009,68
|-0,96%