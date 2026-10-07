SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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TecDAX-Kursentwicklung 07.10.2026 15:58:43

Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag

Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag

Der TecDAX gibt aktuell nach.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,50 Prozent tiefer bei 4 037,69 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,602 Prozent tiefer bei 4 074,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 035,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 080,93 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,31 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 4 055,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 832,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 733,07 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,09 Prozent auf 31,50 EUR) und IONOS (+ 0,93 Prozent auf 32,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,51 Prozent auf 40,66 EUR), Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 906 869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 213,573 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 31,54 -0,32% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,88 -0,26% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,25 1,41% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 150,40 -3,09% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,68 -0,87% freenet AG
Infineon AG 58,93 -3,52% Infineon AG
IONOS 32,76 0,80% IONOS
JENOPTIK AG 40,58 -1,46% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 33,60 -0,71% PVA TePla AG
SAP SE 189,38 1,02% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 65,35 -1,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,77 1,50% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 24,56 -2,23% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 009,68 -0,96%

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