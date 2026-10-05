Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag

Am Montag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,37 Prozent tiefer bei 4 066,70 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 565,479 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,234 Prozent höher bei 4 091,47 Punkten in den Montagshandel, nach 4 081,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 049,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 101,09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 3 899,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 734,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,21 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,06 Prozent auf 6,58 EUR), United Internet (+ 2,41 Prozent auf 24,66 EUR), Nemetschek SE (+ 2,03 Prozent auf 62,70 EUR), ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 84,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,31 Prozent auf 80,38 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,64 Prozent auf 74,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,07 Prozent auf 30,34 EUR), JENOPTIK (-2,92 Prozent auf 42,56 EUR), Nordex (-2,55 Prozent auf 37,40 EUR) und SMA Solar (-2,37 Prozent auf 59,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 227 157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 212,280 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at