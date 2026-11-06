Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Mit dem TecDAX ging es zum Handelsschluss abwärts.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,86 Prozent leichter bei 4 004,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 589,137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,406 Prozent auf 4 023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 039,56 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 975,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 024,92 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 099,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der TecDAX bei 4 000,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 498,24 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,50 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 30,41 EUR), Nordex (+ 4,98 Prozent auf 42,98 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), PVA TePla (+ 2,56 Prozent auf 27,28 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,33 Prozent auf 114,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-6,22 Prozent auf 77,44 EUR), ATOSS Software (-5,02 Prozent auf 88,90 EUR), Nemetschek SE (-4,78 Prozent auf 64,75 EUR), Ottobock (-3,80 Prozent auf 46,85 EUR) und Bechtle (-3,24 Prozent auf 33,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 241,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at