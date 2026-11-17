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17.11.2026 17:58:41
Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter
Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,82 Prozent auf 3 993,85 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent tiefer bei 4 054,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 979,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 054,56 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 4 015,21 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 4 093,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 476,71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,20 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,57 Prozent auf 26,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 35,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 31,32 EUR) und Sartorius vz (+ 0,17 Prozent auf 291,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,34 Prozent auf 2,75 EUR), IONOS (-5,60 Prozent auf 35,06 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), ATOSS Software (-5,37 Prozent auf 82,90 EUR) und Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 60,95 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 465 226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|31,23
|0,94%
|ATOSS Software AG
|82,40
|-4,96%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|EVOTEC SE
|2,75
|-5,56%
|freenet AG
|24,26
|-1,14%
|IONOS
|34,86
|-5,94%
|JENOPTIK AG
|36,04
|1,29%
|Nemetschek SE
|61,15
|-4,23%
|PVA TePla AG
|26,80
|4,77%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Sartorius AG Vz.
|290,70
|0,28%
|TeamViewer
|4,69
|-1,10%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,12
|-0,34%
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