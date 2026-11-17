Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,82 Prozent auf 3 993,85 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent tiefer bei 4 054,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 979,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 054,56 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 4 015,21 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 4 093,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 476,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,20 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,57 Prozent auf 26,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 35,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 31,32 EUR) und Sartorius vz (+ 0,17 Prozent auf 291,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,34 Prozent auf 2,75 EUR), IONOS (-5,60 Prozent auf 35,06 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), ATOSS Software (-5,37 Prozent auf 82,90 EUR) und Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 60,95 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 465 226 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at