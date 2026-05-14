SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX im Fokus
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14.05.2026 17:58:09
Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Grün
Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 2,34 Prozent stärker bei 3 850,33 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 508,376 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,765 Prozent auf 3 791,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 762,34 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 855,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 789,85 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,82 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 14.04.2026, den Stand von 3 548,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 655,33 Punkten berechnet. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 3 783,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,24 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 870,57 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 15,85 Prozent auf 64,70 EUR), AIXTRON SE (+ 7,21 Prozent auf 55,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,01 Prozent auf 93,90 EUR), Infineon (+ 5,76 Prozent auf 68,07 EUR) und CANCOM SE (+ 4,29 Prozent auf 25,55 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen freenet (-6,46 Prozent auf 25,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,74 Prozent auf 24,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,82 EUR), Drägerwerk (-0,48 Prozent auf 83,50 EUR) und Bechtle (+ 0,14 Prozent auf 29,62 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 485 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 166,260 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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