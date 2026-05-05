Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent höher bei 3 726,68 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 511,193 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,127 Prozent höher bei 3 712,56 Punkten, nach 3 707,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 728,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 712,56 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 467,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 628,05 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 728,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,89 Prozent auf 56,10 EUR), TeamViewer (+ 1,79 Prozent auf 5,11 EUR), AIXTRON SE (+ 1,56 Prozent auf 48,80 EUR), Kontron (+ 1,25 Prozent auf 22,60 EUR) und HENSOLDT (+ 1,25 Prozent auf 79,46 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-1,39 Prozent auf 63,70 EUR), CANCOM SE (-0,58 Prozent auf 25,65 EUR), 1&1 (-0,45 Prozent auf 22,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,22 Prozent auf 27,02 EUR) und Nagarro SE (+ 0,05 Prozent auf 44,16 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 324 972 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 169,879 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at