TecDAX
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|TecDAX-Performance im Blick
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18.11.2026 09:28:45
Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 4 012,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 583,181 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,057 Prozent fester bei 3 992,33 Punkten in den Handel, nach 3 990,04 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 019,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 992,09 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX auf 4 015,21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 051,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der TecDAX bei 3 416,46 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,72 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,90 EUR), AIXTRON SE (+ 2,27 Prozent auf 32,03 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 48,02 EUR), United Internet (+ 1,72 Prozent auf 24,84 EUR) und IONOS (+ 1,48 Prozent auf 35,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-1,07 Prozent auf 46,32 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 38,80 EUR), Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 107,60 EUR), EVOTEC SE (-0,51 Prozent auf 2,74 EUR) und HENSOLDT (-0,45 Prozent auf 79,04 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 292 967 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,45
|3,91%
|Deutsche Telekom AG
|27,08
|0,45%
|Elmos Semiconductor
|108,40
|0,18%
|EVOTEC SE
|2,75
|-0,15%
|freenet AG
|24,62
|1,48%
|HENSOLDT
|79,16
|0,08%
|IONOS
|35,40
|1,55%
|Nordex AG
|38,96
|0,67%
|SAP SE
|201,75
|0,07%
|Siltronic AG
|55,90
|6,99%
|SMA Solar AG
|46,72
|1,08%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,68
|3,05%
|TeamViewer
|4,73
|0,85%
|United Internet AG
|24,84
|1,97%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|22,92
|-0,87%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 018,93
|0,72%