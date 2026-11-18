Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Mittwoch erneut ins Plus.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 4 012,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 583,181 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,057 Prozent fester bei 3 992,33 Punkten in den Handel, nach 3 990,04 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 019,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 992,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX auf 4 015,21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 051,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der TecDAX bei 3 416,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,72 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,90 EUR), AIXTRON SE (+ 2,27 Prozent auf 32,03 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 48,02 EUR), United Internet (+ 1,72 Prozent auf 24,84 EUR) und IONOS (+ 1,48 Prozent auf 35,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-1,07 Prozent auf 46,32 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 38,80 EUR), Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 107,60 EUR), EVOTEC SE (-0,51 Prozent auf 2,74 EUR) und HENSOLDT (-0,45 Prozent auf 79,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 292 967 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at