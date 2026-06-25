Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,05 Prozent stärker bei 25 000,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent höher bei 24 810,00 Punkten in den Handel, nach 24 740,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 761,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 088,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,141 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 25 389,10 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Wert von 22 957,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, stand der DAX bei 23 498,33 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 18,72 Prozent auf 47,00 EUR), Merck (+ 4,93 Prozent auf 147,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,56 Prozent auf 53,00 EUR), Infineon (+ 3,08 Prozent auf 82,01 EUR) und Vonovia SE (+ 2,98 Prozent auf 21,41 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Scout24 (-3,11 Prozent auf 71,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,99 Prozent auf 40,89 EUR), SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 240,50 EUR) und BASF (-1,26 Prozent auf 48,28 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 10 460 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at